Polizei Hagen / Zwei Trunkenheitsfahrten am Samstag in Hagen

Zwei Trunkenheitsfahrten am Samstag in Hagen

Hagen - Am Samstag, 23.03.2019, hielt eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen einer Kontrolle auf der Verbandsstraße eine 42-Jährige in ihrem Toyota an. Schon beim Öffnen des Fahrerfensters rochen die Polizisten Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von über einem Promille. Die Beamten ließen der Frau eine Blutprobe entnehmen und stellten ihren Führerschein sicher. Nur vier Stunden später, gegen 06:00 Uhr, fiel ein Peugeot durch seine merkwürdige Fahrweise auf. Unter anderem schaltete er seinen Blinker bei Geradeausfahren nicht ab. Auch bei der folgenden Kontrolle war Alkoholgeruch das erste Anzeichen für die Straftat. Der 33-jährige Fahrer hatte ersten Tests zufolge über einen Promille Alkohol in der Atemluft und Drogen zu sich genommen. Ihm mussten zwei Blutproben entnommen werden. Einen Führerschein hatte er nicht bei sich. Beide Verkehrssünder müssen jetzt mit Anzeigen und empfindlichen Strafen rechnen.

