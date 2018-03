Polizei Hagen / Zwei Unfälle auf der Rummenohler Straße - ...

Zwei Unfälle auf der Rummenohler Straße - Fahrbahn glatt

Hagen - Am Dienstag, 20.03.2018, kam es zu zwei Unfällen auf der Rummenohler Straße. Gegen 06:55 Uhr fuhr ein Fiesta-Fahrer (34) in Richtung Rummenohl. Dort kam er nach bisherigen Ermittlungen aufgrund der vereisten Fahrbahn zunächst nach rechts ab und fuhr über den Gehweg. Durch Gegenlenken fuhr er wieder zurück über die Straße und prallte auf der anderen Seite in einen geparkten Clio und einen Ford. Wenige Augenblicke später hielt eine Ford-Ka-Fahrerin (32) an der Unfallstelle verkehrsbedingt kurz an. Eine hinter ihr fahrende Frau (22) in einem Mercedes rutschte auf den Ford auf und anschließend weiter in den Fiesta und den Clio des ersten Unfalls. Die Polizei nahm beide Unfälle auf und schrieb jeweils eine Anzeige. Verletzt wurde niemand. Es entstand bei beiden Unfällen ein Schaden von zirka 20.000 Euro.

