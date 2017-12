Polizei Hamburg / 171228-5. Zeugenaufruf nach Überfall auf ...

171228-5. Zeugenaufruf nach Überfall auf Taxifahrer in Hamburg-Winterhude

Hamburg - Tatzeit: 28.12.2017, 06:44 Uhr Tatort: Hamburg-Winterhude, Winterhuder Kai

Die Polizei Hamburg fahndet nach zwei unbekannten Tätern, die heute Morgen einen Taxifahrer in Hamburg-Winterhude überfallen haben. Das für die Region zuständige Raubdezernat (LKA 144) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der 57-jährige Taxifahrer befand sich mit seinem Fahrzeug an der Kreuzung Saarlandstraße Ecke Wiesendamm, wo er verkehrsbedingt halten musste. Unmittelbar nach dem Anfahren wurde er vom Straßenrand von einem der beiden späteren Täter herangewunken. Dieser setzte sich auf den Beifahrersitz, während sich zeitgleich eine zweite Person unmittelbar hinter den Fahrer auf die Rückbank setzte. Die unbekannten Männer nannten als Fahrtziel den Winterhuder Kai. Dort forderten sie den 57-Jährigen auf, bis zum Wendehammer zu fahren . Unvermittelt drückte der hinter dem 57-Jährigen sitzende Täter diesem nun einen spitzen Gegenstand in die Seite und forderte von ihm die Herausgabe von Bargeld. Gleichzeitig forderte der zweite Täter den Geschädigten auf, sich ruhig zu verhalten. Der Taxifahrer händigte den Tätern daraufhin einen Bargeldbetrag in Höhe von 60 Euro aus, woraufhin beide in unbekannte Richtung flüchteten.

Eine Sofortfahndung führte nicht zur Festnahme der Täter.

Diese können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1 (Beifahrer):

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - 30-35 Jahre - ca. 180 cm - normale Statur - blaue Winterjacke

Täter 2 (Rücksitz):

- männlich - ca. 30 Jahre - ca. 175 cm - normale Statur - dunkelrote Winterjacke

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben (sowohl am Tatort als auch am Aufnahmeort Saarlandstraße Ecke Wiesendamm), werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.

Wun.

