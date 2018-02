Polizei Hamburg / 180216-1. Zeugenaufruf nach sexuellem ...

180216-1. Zeugenaufruf nach sexuellem Übergriff in Hamburg-Harburg

Hamburg - Tatzeit: 23.01.2018, 07:50 Uhr Tatort: Hamburg-Harburg, Hastedtstraße (Nähe Gymnasium)

Die Polizei Hamburg fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der bereits im Januar einen sexuellen Übergriff zum Nachteil einer Schülerin begangen haben soll. Die Ermittlungen führt das für Sexualdelikte zuständige LKA 42.

Am Morgen des 23.01.2018 soll ein Mann das 14-jährige Mädchen zunächst verfolgt haben. Als der Mann die Geschädigte eingeholt hatte, drückte er das Mädchen an eine Hauswand und berührte sie unsittlich. Aufgrund der Gegenwehr der 14-Jährigen ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- deutsches bzw. europäisches Erscheinungsbild - 40 bis 50 Jahre alt - 180 bis 185 cm groß - schlank - normale Figur - dunkelblaue Jeans - braune Schuhe - dunkle Lederhandschuhe - dunkle Winterjacke mit Kapuze

Nach Angaben der Geschädigten sollen Passanten an ihr und dem Mann vorbei gegangen sein.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können bzw. Wahrnehmungen gemacht haben, insbesondere die erwähnten Passanten, werden gebeten, sich bei der Verbindungsstelle des LKA unter der Rufnummer 040 / 4286 56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Am Montag werden die Ermittler Fahndungsplakate im Umfeld des Tatortes anbringen.

Uh.

OTS: Polizei Hamburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6337 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6337.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg Heike Uhde Telefon: 040-4286 56212 E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de www.polizei.hamburg.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -