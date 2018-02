Polizei Hamburg / 180228-3. Zeugenaufruf nach tödlichem Sturz ...

180228-3. Zeugenaufruf nach tödlichem Sturz eines Fahrradfahrers in Hamburg-Rahlstedt

Hamburg - Zeit: 21.02.2018, 11:50 Uhr Ort: Hamburg-Rahlstedt, Doberaner Weg

Die Ermittler der Verkehrsdirektion Ost (VD 32) bitten um sachdienliche Hinweise zum Sturz eines 69-jährigen Fahrradfahrers am vergangenen Mittwochvormittag in Höhe der Eisenbahnunterführung am Doberaner Weg.

Der Fahrradfahrer wurde gegen 11:50 Uhr mit schwersten Kopfverletzungen auf der Fahrbahn aufgefunden und bis zum Eintreffen des Notarztes von drei Ersthelfern betreut.

Der 69-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und ist heute an den Folgen der Verletzungen verstorben.

Ob ein Eigenunfall vorlag oder ob es zu einer Kollision mit einem bisher unbekannten Fahrzeug kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 185 cm groß - scheinbares Alter 60 Jahre - kurze, graue Haare - sportlich, athletische Figur - trug einen Rucksack - fuhr ein Herrenfahrrad

Die Ermittler bitten Zeugen, die den Sturz des Radfahrers gesehen oder Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen möglicherweise im Zusammenhang stehen, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 040/4286-53961 zu melden.

