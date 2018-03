Polizei Hamburg / 180315-1. Trickdieb kommt vor den Haftrichter

180315-1. Trickdieb kommt vor den Haftrichter

Hamburg - Tatzeit: 14.03.2018, 11:15 Uhr Tatort: Hamburg-Barmbek-Nord, Drosselstraße

Zivilfahnder des Polizeikommissariats 33 haben gestern Vormittag einen 49-jährigen Rumänen nach einen Trickdiebstahl vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige wurde einem Haftrichter zugeführt.

Die Fahnder wurden am Winterhuder Marktplatz auf den Tatverdächtigen aufmerksam, da dieser sich verdächtig verhielt und mutmaßlich als sogenannter Münzwechsler auftrat. Im weiteren Verlauf sprach er mehrfach augenscheinlich ältere Menschen an, die sich allerdings nicht auf ihn einließen. In der Drosselstraße beobachteten die Beamten dann, wie er eine 78-Jährige ansprach und eine 2-Euro-Münze von ihr gewechselt haben wollte. Von der 78-Jährigen unbemerkt, entnahm er beim Wechselvorgang insgesamt 60 Euro aus deren Portemonnaie. Die Fahnder nahmen ihn daraufhin vorläufig fest.

Beamte des für die Region Nord zuständigen Landeskriminalamts (LKA 141) übernahmen die weiteren Ermittlungen. Sie führten den Tatverdächtigen, der einschlägig polizeibekannt und ohne festen Wohnsitz ist, einem Haftrichter zu.

