Polizei Hamburg / 180317-2. Pressemitteilung zur Einsatzlage der ...

180317-2. Pressemitteilung zur Einsatzlage der Polizei Hamburg am heutigen Samstag in mehreren Hamburger Stadtteilen

Hamburg - Zeit: a) 17.03.2018, 14:00 Uhr - 18:15 Uhr b) 17.03.2018, 14:00 Uhr - 17:00 Uhr c) 17.03.2018, 15:30 Uhr - 17:15 Uhr

Ort: a)Hamburg-Neustadt, Gänsemarkt bis Hamburg-St.Pauli, Beim Grünen Jäger b)Hamburg-Rotherbaum, Moorweide c)Hamburg-Volksparkstadion

a) Durch das Solidaritätsbündnis "United we stand" wurde für den heutigen Tag bei der Versammlungsbehörde ein Aufzug mit dem Tenor "United we stand - gegen Repression und autoritäre Formierung!" im Bereich der Hamburger Innenstadt angemeldet. Nach mehreren Redebeiträgen am Gänsemarkt setzte sich der Aufzug gegen 15:10 Uhr in Bewegung und erreichte nach zwei Zwischenkundgebungen im Bereich Holstenglacis und Schulterblatt den Endkundgebungsort Beim Grünen Jäger. In der Spitze befanden sich knapp 1250 Personen im Aufzug. Vereinzelt kam es während des Aufzugs zum Zünden von Pyrotechnik. Die Versammlung wurde nach Ende des letzten Redebeitrags gegen 17:30 Uhr durch den Versammlungsleiter beendet.

b) Parallel dazu fand eine durch eine Privatperson bei der Versammlungsbehörde angemeldete Versammlung mit dem Tenor "Gegen den türkischen Einmarsch in Afrin" auf der Moorweide in Hamburg-Rotherbaum statt. Die störungsfrei verlaufende Versammlung mit etwa 80 Teilnehmern begann um 14:00 Uhr und wurde um 15:40 Uhr durch den Versammlungsleiter beendet.

c) Darüber hinaus fand in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:15 Uhr die Fußballbundesligabegegnung Hamburger SV gegen Hertha BSC Berlin im Volksparkstadion statt. Der Einsatz hierzu dauert aktuell (Stand: 18:00 Uhr) noch an.

Insgesamt waren am heutigen Tage knapp 1700 Polizeibeamte eingesetzt, darunter auch Beamte aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Beamte der Bundespolizei.

Wun.

