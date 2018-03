Polizei Hamburg / 180325-3. Zeugenaufruf nach Überfall auf ...

180325-3. Zeugenaufruf nach Überfall auf Wettbüro in Hamburg-Wandsbek

Hamburg - Tatzeit: 24.03.2018, 22:02 Uhr Tatort: Hamburg-Wandsbek, Wandsbeker Allee

Zu einem bislang unbekannten Täter, der am Samstagabend ein Wettbüro überfallen und dabei Bargeld erbeutet hat, bittet die Polizei Hamburg um Hinweise aus der Bevölkerung.

Als ein 22-jähriger Angestellter zum Feierabend gerade die vor dem Wettbüro stehenden Mülleimer herein holen wollte, bedrohte der maskierte Täter ihn mit einem Messer, drängte in zurück in das Wettbüro und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der 22-Jährige händigte daraufhin insgesamt 150 Euro an den Täter aus. Dieser forderte den Angestellten im weiteren Verlauf noch auf, ihm nach draußen zu folgen. Nachdem der Täter in der Litzowstraße dann die Flucht ergriffen hatte, alarmierte der Angestellte mit seinem Handy die Polizei.

Die mit insgesamt acht Funkstreifenwagen durchgeführten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme des Täters. Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich -ca. 1,70 m bis 1,80 m -sprach Deutsch ohne Akzent -trug eine graue Kapuzenjacke -führte ein Messer mit sich

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Abb.

OTS: Polizei Hamburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6337 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6337.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Florian Abbenseth Telefon: +49 40 4286-56213 E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de www.polizei.hamburg.de