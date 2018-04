Polizei Hamburg / 180408-1. Größere Schlägerei in ...

180408-1. Größere Schlägerei in Hamburg-Finkenwerder

Hamburg - Tatzeit: 06.04.2018, 14:05 Uhr Tatort: Hamburg-Finkenwerder, Norderschulweg

Am Freitagmittag gerieten mehrere Jugendliche in einen Streit, der schließlich in einer Massenschlägerei mit bis zu 20 Personen eskalierte. Das zuständige Landeskriminalamt 184 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Zeuge teilte den eingesetzten Beamten am Einsatzort mit, dass es zwischen sechs Jugendliche zu einer Schlägerei gekommen war. Die Zahl der Beteiligten wuchs zeitweise auf bis zu 20 Personen an. Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurde ein 17-Jähriger durch einen Teleskopschlagstock am Kopf verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Der mutmaßliche Täter flüchtete gemeinsam mit seinen Begleitern noch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde der 16-jährige Tatverdächtige von der Besatzung des Funkstreifenwagen Peter 2/21 angetroffen, vorläufig festgenommen und zum Polizeikommissariat 47 gebracht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-jährige Afghane den Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei war mit insgesamt 21 Funkstreifenwagen vor Ort.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts dauern an.

Schö.

OTS: Polizei Hamburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6337 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6337.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg Pressestelle Rene Schönhardt Telefon: 040/4286-56211 E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de www.polizei.hamburg.de