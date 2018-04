Polizei Hamburg / 180427-2. Eine vorläufige Festnahme nach ...

180427-2. Eine vorläufige Festnahme nach versuchtem Raub in Hamburg-St.Georg

Hamburg - Tatzeit: 26.04.2018, 07:51 Uhr Tatort: Hamburg-St.Georg, Danziger Straße

Beamte des Polizeikommissariats 11 haben nach einem versuchten Raub am Donnerstagmorgen einen 33-jährigen Ghanaer vorläufig festgenommen. Das zuständige Landeskriminalamt 165 übernahm die weiteren Ermittlungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sprach der Tatverdächtige eine 54-jährige Frau auf der Straße an und versuchte zeitgleich, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Geschädigte konnte ihre Handtasche jedoch festhalten und rief laut um Hilfe. Ein unbekannt gebliebener Zeuge schritt daraufhin ein. Der Tatverdächtige ließ von der Geschädigten ab und entfernte sich zunächst. Die Geschädigte und der Zeuge setzten ihren Weg nun getrennt fort. Der Tatverdächtige kehrte kurz darauf jedoch zur Geschädigten zurück und versuchte erneut, ihr die Handtasche zu entreißen. Sie rief wieder um Hilfe und bekam nun Unterstützung von zwei weiteren Zeugen. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin, weiterhin ohne Raubgut erlangt zu haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen ihn im Rahmen der Fahndung am Steindamm vorläufig fest. Die Geschädigte erlitt durch die Tat leichte Verletzungen an den Handgelenken. Eine sofortige medizinische Versorgung war nicht erforderlich.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen führten die Ermittler den Tatverdächtigen, der sich illegal in Deutschland aufhält, einem Haftrichter zu.

