Polizei Hamburg / 180429-5 Festnahme und Zuführung eines ...

180429-5 Festnahme und Zuführung eines Kfz-Aufbrechers in Hamburg-Bahrenfeld

Hamburg - Tatzeit: 28.04.2018, 03:47 Uhr Tatort: Hamburg-Bahrenfeld, Am Diebsteich

Polizeibeamte haben am frühen Samstagmorgen einen 19-jährigen Marokkaner in Hamburg-Bahrenfeld vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, kurz zuvor einen Pkw aufgebrochen zu haben. Das Landeskriminalamt 122 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ein Zeuge war durch lautes Klirren auf die Situation aufmerksam geworden und hatte eine männliche Person in einem in der Straße Am Diebsteich abgestellten Pkw Citroen mit eingeschlagener Seitenscheibe beobachtet. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei, die kurze Zeit später am Tatort erschien. Der Tatverdächtige hatte sich zu diesem Zeitpunkt zwar schon aus dem Pkw entfernt, konnte aber noch in Tatortnähe von Zivilfahndern des Polizeikommissariates 25 angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der polizeibekannte Tatverdächtige wurde in der Folge durch Beamte des Kriminaldauerdienstes einem Haftrichter zugeführt.

Wun.

OTS: Polizei Hamburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6337 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6337.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg Polizeipressestelle, PÖA 1 Ulf Wundrack Telefon: 040/4286-56210 E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de www.polizei.hamburg.de