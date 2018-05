Polizei Hamburg / 180506-1. Eine Zuführung nach Einbruch in ein ...

180506-1. Eine Zuführung nach Einbruch in ein Restaurant in Hamburg-Sternschanze

Hamburg - Tatzeit: 05.05.2018, 01:0 Uhr bis 06:06 Uhr Tatort: Hamburg-Sternschanze, Schulterblatt

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) haben am Samstag einen 24-jährigen Deutschen dem Haftrichter zugeführt, der in ein Restaurant eingebrochen hat.

Aufgrund einer Alarmauslösung begaben sich am frühen Samstagmorgen Polizeibeamte zu einem Restaurant in der Sternschanze. Hier konnten die Beamten mehrere Hebelmarken an der Vorderseite des Restaurants, sowie geöffnete Fenster an der Gebäuderückseite feststellen. In dem Restaurant war erfolglos versucht worden, die Kasse aufzubrechen.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten bei der Durchsuchung des Restaurants keine Personen auffinden. Bei einer Durchsuchung des an das Restaurant angrenzenden Hinterhofs wurde allerdings ein 24-Jähriger, der sich unter einem Transporter versteckt hatte, angetroffen und vorläufig festgenommen.

Der Mann war zu diesem Zeitpunkt barfuß. In seiner unmittelbaren Nähe wurde jedoch ein Paar Schuhe aufgefunden und sichergestellt. In dem Restaurant wurden mehrere Schuhabdrücke festgestellt, die offenbar identisch mit den Abdrücken der Sohlen der sichergestellten Schuhe sind.

Der 24-Jährige wurde von den Ermittlern des Kriminaldauerdienstes einem Haftrichter zugeführt.

