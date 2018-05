Polizei Hamburg / 180506-3. Zeugenaufruf nach Raub auf ...

180506-3. Zeugenaufruf nach Raub auf Pizza-Service in Hamburg-Lurup

Hamburg - Tatzeit: 06.05.2018, 01:30 Uhr Tatort: Hamburg-Lurup, Franzosenkoppel

Nach einem Raub auf einen Mitarbeiter eines Pizza-Services am bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Die weiteren Ermittlungen führt das Raubdezernat für die Region Altona (LKA 124).

Der 18-jährige Mitarbeiter des Pizza-Services befand sich im Büro der Filiale und zählte die Tageseinnahmen. Plötzlich betraten zwei maskierte Männer das Büro. Der Geschädigte wurde von den Männern zu Boden gestoßen und an Händen und Füßen gefesselt. Die beiden Täter nahmen nun ca. 300 Euro Bargeld an sich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Dem Geschädigten gelang es, sich von den Fesseln zu befreien und die Polizei zu alarmieren.

Eine eingeleitete Sofortfahndung mit sechs Funkstreifenwagen aus Hamburg und einem Funkstreifenwagen aus Pinneberg führte nicht zur Ergreifung der Täter.

Diese werden wie folgt beschrieben.

Täter 1:

- männlich - ca. 25 Jahre alt - 185-195 cm groß - athletisch/kräftige Figur - schwarzer Kapuzenpullover - graue Jogginghose - maskiert

Täter 2:

- männlich - ca. 25 Jahre alt - 185-195 cm groß - athletisch/kräftige Figur - weißer Overall - maskiert

Der Geschädigte wurde bei der Tat nicht verletzt. Die ersten Ermittlungen übernahm die Rufbereitschaft des LKA 121.

Zeugen die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

