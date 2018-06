Polizei Hamburg / 180603-2. Zeugenaufruf nach Überfall auf ...

180603-2. Zeugenaufruf nach Überfall auf Rentnerin (78) in Hamburg-Billstedt

Hamburg - Tatzeit: 02.06.2018, 13:35 Uhr Tatort: Hamburg-Billstedt, Helma-Steinbach-Weg

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Täter, der gestern Mittag in Hamburg-Billstedt eine 78-jährige Frau überfallen und ihr Portemonnaie geraubt hat. Das für die Region zuständige Raubdezernat des Landeskriminalamts (LKA 164) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die 78-Jährige befand sich nach dem Einkaufen vor ihrer Haustür und holte aus der mitgeführten Umhängetasche ihre Haustürschlüssel. In diesem Moment versetzte der unbekannte Täter der älteren Dame von hinten einen Stoß und riss an der Handtasche. Die Geschädigte schrie laut um Hilfe und hielt die Tasche mit beiden Händen fest. Als die 78-Jährige sich zum Täter umdrehte, sah sie ihr Portemonnaie in dessen Händen. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Die 78-Jährige erlitt keine Verletzungen.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich -südländisches Erscheinungsbild -ca. 25 Jahre -160-165 cm -weiße Jeansjacke

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Mann geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.

