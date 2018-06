Polizei Hamburg / 180610-7 Erneuter Einsatz der Task Force zur ...

180610-7 Erneuter Einsatz der Task Force zur Drogenbekämpfung in mehreren Hamburger Stadtteilen

Hamburg - Zeit: 08.06.2018, 05:30 Uhr - 10.06.2018, 02:00 Uhr Ort: Hamburg-St.Georg, Hamburg-St.Pauli, Hamburg-Sternschanze

Polizeibeamte haben bei einem erneuten Einsatz der Task Force zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität im oben genannten Zeitraum insgesamt 280 Personen überprüft. Sie verhängten gegen 115 Personen Aufenthaltsverbote sowie gegen 43 Personen Platzverweise. Die Drogenfahnder nahmen darüber hinaus mehrere Personen nach Drogenverstößen vorläufig fest. Das für die Bekämpfung des Frontdeals zuständige Landeskriminalamt (LKA 68) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

In Hamburg-St.Georg beobachteten die Fahnder eine 24-jährige deutsche Frau beim Verkauf von Heroin an einen 33-jährigen Deutschen sowie an einen 39-jährigen Iraner. Die 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Fahnder stellten bei ihr knapp 12 Gramm Heroin sowie 36 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher. Die 24-Jährige wurden anschließend einem Haftrichter zugeführt.

In Hamburg-St.Pauli nahmen die Drogenfahnder in der Davidstraße einen 25-jährigen malischen Staatsangehörigen sowie an der Balduintreppe einen 24-jährigen Mann aus Guinea-Bissau nach Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln vorläufig fest. Darüber hinaus besteht gegen beide Personen der Verdacht des illegalen Aufenthaltes. Beide mutmaßlichen Dealer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Haftrichter zugeführt.

Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin ihre intensivierten Maßnahmen zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität fortsetzen.

