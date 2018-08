Polizei Hamburg / 180816-4. EuroEyes-Cyclassics Fahrradrennen - ...

180816-4. EuroEyes-Cyclassics Fahrradrennen - Verkehrsmeldung für das kommende Wochenende

Hamburg - Zeit: 17.08.2018 bis 19.08.2018 Ort: Hamburger Stadtgebiet / Teile Schleswig-Holsteins

Am kommenden Sonntag findet in Hamburg und Teilen Schleswig-Holsteins das von der Fa. IRONMAN Unlimited Events Germany GmbH veranstaltete EuroEyes-Cyclassics Radrennen statt.

Es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

In der Zeit von Freitag, 17.08.2018, 12:00 Uhr bis Sonntag, 19.08.2018, 18:00 Uhr findet im Bereich Rathausmarkt/Jungfernstieg/Alsteranleger ein Messe- und Rahmenprogramm statt.

Am Sonntag ist folgender Zeitplan vorgesehen:

07:30 - 08:05 Uhr Start Jedermannrennen 60km: Alsterglacis/Siegfried-Wedells-Platz

08:50 - 10.26 Uhr Zieleinlauf 60km: Mönckebergstraße

08:20 - 09:35 Uhr Start Jedermannrennen 100/160km: An der Alster/Sechslingspforte

11:00 - 13:46 Uhr Zieleinlauf 100km: Mönckebergstraße

12:13 - 14:32 Uhr Zieleinlauf 160km: Mönckebergstraße

11:25 Uhr Start Eliterennen An der Alster/Sechslingspforte(neutralisiert):

ab 16:22 Uhr Zieleinlauf Eliterennen: Mönckebergstraße anschließend Siegerehrung: Mönckebergstraße

13:30 Uhr Start Youngclassics Alsterglacis/ Siegfried-Wedells-Platz

Verkehrsmaßnahmen Durch straßenverkehrsbehördliche Anordnung ist die gesamte Rennstrecke generell für die Dauer der Rennen gesperrt.

Querverkehr ist nur bei größeren Lücken im Fahrerfeld möglich und wird im Einzelfall durch Polizeibeamte freigegeben.

Durch örtliche Ableitungen/Sperrungen kommt es zu Zeitverzögerungen im Verkehrsablauf.

Informationen über

* die Sperrungen im Start- und Zielbereich in der Innenstadt * den Verlauf der Rennstrecke und die * voraussichtlichen Durchgangszeiten der Fahrer

sind den "Informationsflyern" des Veranstalters für Hamburg und Schleswig-Holstein zu entnehmen.

Aus verkehrspolizeilicher Sicht ergeben sich folgende Brennpunkte:

Innenstadt Die Straßen rund um die Binnenalster werden häuserseitig teilweise ab Samstag, den 18.08.2018, 21:00 Uhr, gesperrt. Wasserseitig werden die Straßen Sonntag, dem 19.08.2018, 05:00 Uhr gesperrt.

Am Sonntag, 19.08.2018, ist die Kennedybrücke in der Zeit von ca. 04:30 - 14.150 Uhr gesperrt.

Die B 4 im Verlauf Willy-Brandt-Straße / Ludwig-Erhard-Straße aus Richtung Deichtortunnel ist nur für Anlieger bis max. Holstenwall befahrbar.

Ost-West-Verbindung Die Ost-West-Verbindung von der A 1 / A 255 (Elbbrücken) in Richtung Westen über die B 4 bzw. die "nördlichen Hafenrandstraßen" ist wegen der Sperrungen der B 4 in Höhe Deichtorplatz und Millerntorplatz während der Radrennen am Sonntag (ab ca. 07:00 Uhr) nicht möglich.

Empfehlung: Vormittags von der A 1 über die A 24/ Horner Kreisel und den Ring 2 benutzen. Ab ca. 12:00 Uhr von der A 1 / A 255 (Elbbrücken) über den Heidenkampsweg ausweichen und dann die frei befahrbaren Straßen nördlich der Alster benutzen.

Mit erheblichen Zeitverzögerungen ist die Ost-West-Verbindung in beiden Richtungen auch eingeschränkt möglich:

- In Ost-West-Richtung über Amsinckstraße - Wallringtunnel - Ring 1 - Gorch-Fock-Wall - Sievekingplatz - Holstenglacis - Feldstraße - Neuer Kamp - Neuer Pferdemarkt - B 431.

- In West-Ost-Richtung bis 14:00 Uhr über B 431 - Neuer Pferdemarkt - Neuer Kamp - Feldstraße - Sievekingplatz - (zeitweise Ableitung des Verkehrs in Rtg. Karolinenstraße) -Johannes-Brahms-Platz - Ring 1 - Gorch-Fock-Wall - Wallringtunnel.

- Ab 14:00 Uhr über B 431 - Neuer Pferdemarkt - Neuer Kamp - Feldstraße - Holstenglacis - Tschaikowskyplatz - Karolinenstraße - Rentzelstraße - An der Verbindungsbahn - Edmund-Siemers-Allee.

Die Zufahrten zum Flughafen Hamburg werden von der Radrennveranstaltung nicht beeinträchtigt.

Altona / St. Pauli-Süd / Hafenrand / südliche Innenstadt / Hafencity Der Durchgangsverkehr auf der B 4 und auf der(n) "nördlichen Hafenrandstraßen" wird wegen der Sperrungen in Altona, der Willy-Brandt-Straße und der B 4 an der Einmündung Ludwig-Erhard-Straße/Holstenwall zwischen ca. 07:00 Uhr und ca. 17:00 Uhr nicht möglich sein.

Eine Lenkung des Durchgangsverkehrs in Richtung Westen erfolgt dann per Hinweistafeln ab Amsinckstraße - Deichtorplatz über den Wallringtunnel (Ring 1).

Die südliche Innenstadt, der Hafen, die Hafencity und der südliche Teil St. Paulis sind ist für die Dauer der Veranstaltung nicht über Altona und aus dem Osten Hamburgs nur eingeschränkt erreichbar.

Eine durchgängige Erreichbarkeit ist über die Zweibrückenstraße/ Billhorner Brückenstraße gegeben.

Fischmarktbesucher erreichen ihr Ziel mit öffentlichen Verkehrsmitteln über Landungsbrücken und die Hafenfähren. Eine An- und Abfahrt zum Fischmarkt über Kaistraße ist zwischen 08:00 - 17:00 Uhr grundsätzlich nicht möglich.

Die Erreichbarkeiten des HCC Neue Hafencity und Altona sind gewährleistet.

Nördliche Innenstadt Die nördliche Innenstadt (zwischen dem Straßenzug Kaiser-Wilhelm-Straße / Stadthausbrücke / Großer Burstah / Mönckebergstraße und dem Ring 1) ist wegen der Sperrung der Veranstaltungs-, Start- und Zielbereiche und notwendiger Umbauarbeiten ab 05:00 Uhr und wegen der Zieleinläufe bzw. der Durchfahrten von Rennfeldern im gesamten Bereich ab ca. 07:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr nur sehr eingeschränkt und mit Zeitverzögerungen über Durchfahrtstellen - abhängig von den Rennlücken in den Fahrerfeldern - über den Ring 1 Wallringtunnel - Lombardsbrücke - Esplanade) bzw. umgekehrt erreichbar.

Sülldorf / Blankenese / Rissen / Osdorf / Bahrenfeld Die Ausfahrt aus den o.a. Stadtteilen ist grundsätzlich über die B 431 zur A 7 (AS Bahrenfeld) bzw. die Schenefelder Landstraße Richtung Schenefeld gewährleistet. Die Ortsdurchfahrt Wedel/B 431 ist ab ca. 15:00 Uhr wieder frei.

Im Bereich Blankenese ist der Fahrverkehr von ca. 08:00 Uhr bis ca. 16:45 Uhr stark eingeschränkt.

Die Anschlussstelle AS Volkspark auf der BAB 7 ist in der Zeit von ca. 07:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr gesperrt. Die AS Bahrenfeld und AS Othmarschen auf der BAB 7 sind frei.

Barmbek / Bramfeld / Steilshoop/ Farmsen/ Berne/ Meinendorf Im diesem Bereich ist der Fahrverkehr von ca. 07:45 Uhr bis ca. 12:00 Uhr stark eingeschränkt.

Nord-Süd-Verbindung Die Nord-Süd-Verbindungen sind uneingeschränkt über den Ring 2 (Barmbeker Ringbrücke) und die A1 (Barsbüttel - Jenfeld) gegeben.

Mit erheblichen Zeitverzögerungen ist die Nord-Süd-Verbindung in beiden Richtungen auch eingeschränkt möglich:

- Der Durchgangsverkehr auf der B 5 wird wegen der Sperrungen zwischen ca. 07:35 Uhr und ca. 09:40 Uhr sowie zwischen ca. 10:45 Uhr und 11:45 Uhr nicht möglich sein.

- Der Durchgangsverkehr auf der Bramfelder Chaussee wird wegen der Sperrungen ca. 07:45 Uhr und ca. 10:00 Uhr sowie zwischen ca. 11:00 Uhr und 11:55 Uhr nicht möglich sein.

- Der Durchgangsverkehr auf der Straßen Berner Heerweg/ Farmsener Landstraße und Meiendorfer Weg wird wegen der Sperrungen ca. 07:55 Uhr und ca. 12:00 Uhr nicht möglich sein.

- Der östlich der Strecke liegende Bereich ist über die A1 AS Stapelfeld- Höltigbaum erreichbar.

Lohbrügge/ Mümmelmannsberg/ Billstedt/ Hamm Im diesem Bereich ist der Fahrverkehr von ca. 09:45 Uhr bis ca. 14:00 Uhr stark eingeschränkt.

Die B5 ist zwischen Kandinskyallee und Reinbeker Redder nur einspurig je Richtung befahrbar.

Anlieger erreichen das Viertel über den Steinbeker Grenzdamm und die die Straße Mümmelmannsberg.

Die Rennstecke kann im Verlauf des Ringes 2 in beiden Richtungen an der Horner Rampe gequert werden.

In der Verlängerung ist hier auch die AS Moorfleet (A1) erreichbar.

Eine weitere Querungsmöglichkeit besteht im Bereich Berliner Tor/ Anckelmannplatz/ Bürgerweide.

Kreis Stormarn: Ahrensburg / Großhansdorf/ Hoisdorf/ Lütjensee/ Grönwohld/ Linau/ Hohenfelde/ Reinbek/ Glinde Die A 21/ B 404 sowie die A 24 sind durchgängig befahrbar. Die von der Strecke umfahrenen Gebiete sind über die Anschlussstellen der Kraftfahrstraßen erreichbar.

Der S- Bahnhof Ahrensburg ist über die Hamburger Straße und Stormarnstraße erreichbar.

In den auf der Strecke liegenden Ortschaften kommt es im Zeitraum von ca. 08:00 Uhr - 10:30 Uhr und von ca. 11:15 Uhr - 12:10 Uhr zu Sperrungen.

Kreis Ratzeburg: Koberg/ Köthel/ Mühlenrade/ Hamfelde/ Kuddewörde/ Aumühle/ Wohltorf Die A 21/ B 404 sowie die A 24 sind durchgängig befahrbar. Die von der Strecke umfahrenen Gebiete sind über die Anschlussstellen der Kraftfahrstraßen erreichbar.

Der S- Bahnhof Friedrichsruh ist eingeschränkt und der S- Bahnhof Aumühle ist über die Dora-Specht- Allee erreichbar.

In den auf der Strecke liegenden Ortschaften kommt es im Zeitraum von ca. 08:15 Uhr - 10:30 Uhr und von ca. 11:15 Uhr - 13:20 Uhr zu Sperrungen.

Elmshorn / Uetersen / Pinneberg / Wedel (BAB 23) In Schenefeld, Pinneberg, Appen-Etz, ist die Rennstrecke während der Durchfahrt der Rennfelder gesperrt (ca. 07:15 Uhr bis ca. 15:00 Uhr). Diese Orte sind dann über die BAB 7 / 23 zu erreichen.

Im Zeitraum von ca. 13:00 - 14:30 Uhr kommt es neben dem Stadtgebiet Pinneberg auch im Südosten des Kreises Pinneberg zu Verkehrsbehinderungen / Verzögerungen.

Von ca. 07:15 Uhr bis ca. 15:00 Uhr sind gesperrt:

- Landstraße Schenefeld-Elmshorn zw. Kreisel Pinneberg und Kreisel Holm (LSE) - Landesstraße Wedel-Pinneberg (L 105) - Lehmweg (Appen-Etz) - B 431 zwischen Holm und Wedel (07.15 - 16.00 Uhr)

Die Ortsdurchfahrten Wedel und Holm sind von ca. 07:15 Uhr - ca. 16:00 Uhr gesperrt.

Empfehlung: Wedel kann über die A 7, AS Bahrenfeld und die B 431 aus Hamburg erreicht werden.

Für die Weiterfahrt in Richtung / Elmshorn / Uetersen / Haseldorfer Marsch / Holm wird weiträumiges Ausweichen über die BAB 23 (AS Tornesch) empfohlen

Allgemeine Hinweise und Empfehlungen Aufgrund dieser Großveranstaltung kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.

Die Polizei empfiehlt, die Veranstaltung über die Autobahnen oder nördlich z.B. über den Ring 3 weiträumig zu umfahren.

Es wird außerdem dringend angeraten, U- und S- Bahnen zu benutzen.

Über die Rundfunksender informiert die Polizei während der Veranstaltung über die aktuelle Verkehrslage.

Informationen über Streckensperrungen können im Übrigen auch im Internet unter

www.hamburg.de/verkehr-aktuell/polizeimeldungen/

und

https://www.cyclassics-hamburg.de/das-event/verkehrsinfo/

abgerufen werden.

Verkehrsinfotelefon Die Polizei richtet zur allgemeinen Information über freie und gesperrte Fahrstrecken ein Verkehrsinfotelefon ein.

Dessen Rufnummer lautet wie folgt: 040/ 428 65 65 65.

Das Infotelefon ist am Samstag in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag in der Zeit von 06:30 bis 17:00 Uhr geschaltet.

Ri.

OTS: Polizei Hamburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6337 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6337.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Daniel Ritterskamp Telefon: +49 40 4286-56214 E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de www.polizei.hamburg.de