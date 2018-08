Polizei Hamburg / 180819-2. Erinnerung an Einladung für ...

180819-2. Erinnerung an Einladung für Medienvertreter zur Schultüten-Aktion 2018

Hamburg - Zeit: 20.08.2018, 11:00 Uhr Ort: Hamburg-Sasel, Grundschule Redder, Redder 4, 22393 Hamburg

Die Polizei Hamburg erinnert an dieser Stelle noch einmal an die am morgigen Montag stattfindende Auftaktveranstaltung "Schultüten-Aktion 2018 - Sichere Straßen für unsere Kinder", an der Schulsenator Ties Rabe, der Leiter der Verkehrsdirektion, Ulf Schröder, sowie der Geschäftsführer der Unfallkasse Nord, Jan Holger Stock, teilnehmen werden (siehe auch PM 180817-3).

Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

