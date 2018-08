Polizei Hamburg / 180821-1. Tödlicher Verkehrsunfall in ...

180821-1. Tödlicher Verkehrsunfall in Hamburg-Langenhorn

Hamburg - Unfallzeit: 20.08.2018, 22:07 Uhr Unfallort: Hamburg-Langenhorn, Krohnstiegtunnel

Bei einem Verkehrsunfall ist gestern Abend ein 54-jähriger Rollerfahrer tödlich verunglückt. Der Verkehrsunfalldienst Ost (VD 3) hat die Ermittlungen übernommen.

Der 54-Jährige befuhr mit seinem Roller Piaggio den Krohnstiegtunnel in Richtung Niendorf. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 54-Jährige von der Fahrbahn ab, touchierte offenbar den rechtsseitigen Kantstein und stürzte zu Boden. Durch den Sturz verletzte sich der Rollerfahrer schwer und wurde noch, bevor die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, von Ersthelfern und Polizeibeamten medizinisch versorgt. Trotz der durchgeführten Reanimationsmaßnahmen wies der Verunglückte keinerlei Lebenszeichen auf. Er verstarb noch am Unfallort.

Beamte des Verkehrsunfalldienstes Ost (VD 3) übernahmen die Unfallaufnahme. Sie zogen einen Sachverständigen zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzu.

Der Krohnstiegtunnel wurde für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.

Die Ermittlungen, insbesondere zum Unfallhergang, dauern an.

Schö.

