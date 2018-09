Polizei Hamburg / 180903-6. Lkw fährt in Bürogebäude - Zeugenaufruf

180903-6. Lkw fährt in Bürogebäude - Zeugenaufruf

Hamburg - Unfallzeit: 03.09.2018, 08:43 Uhr Unfallort: Hamburg-Altona-Altstadt, Max-Brauer-Allee

Ein Lkw ist heute Morgen in ein Bürogebäude gefahren. Der 66-jährige Fahrer ist später im Krankenhaus verstorben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 66-jährige Deutsche mit seinem Lkw die Max-Brauer-Allee aus Richtung Palmaille kommend. Aufgrund einer Rotlicht zeigenden Ampel hielt er an der Kreuzung Max-Brauer-Allee/Ehrenbergstraße im dortigen Rechtsabbiegestreifen hinter zwei Pkw an. Nachdem die Ampel auf Grünlicht gewechselt hatte, bogen die beiden vor ihm stehenden Pkw nach rechts ab. Der 66-Jährige fuhr ebenfalls an, bog allerdings nicht ab, sondern fuhr weiter geradeaus in den Eingangsbereich des Bürogebäudes.

Durch die Kollision mit dem Gebäude war der Lkw-Fahrer zunächst in seiner Kabine eingeklemmt. Er wurde durch die Rettungskräfte der Feuerwehr befreit. Zunächst war der Verunfallte noch ansprechbar, im weiteren Verlauf wurde er dann unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus transportiert, in dem er später verstarb.

Weitere Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Im Verlauf der Unfallaufnahme wurde das Gebäude durch zwei Statiker der Prüfstelle für Baustatik der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) begutachtet. Diese kamen zu dem Ergebnis, dass keine Einsturzgefahr besteht.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Es ist nicht ausgeschlossen, dass eine Erkrankung des Lkw-Fahrers ursächlich sein könnte.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter den Rufnummern 040/4286-52931 beim Verkehrsunfalldienst West oder 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder einer Polizeidienststelle zu melden.

