Polizei Hamburg / 180925-6. Öffentlichkeitsfahndung nach der ...

180925-6. Öffentlichkeitsfahndung nach der 17-jährigen Schülerin Katharina Sarwar

Hamburg - Die Polizei Hamburg sucht seit dem 25.09.2018 die als vermisst gemeldete Katharina Sarwar. Das Landeskriminalamt 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Katharina Sarwar wurde zuletzt am heutigen Vormittag in einer Schule in der Uferstraße in Hamburg-Barmbek-Süd gesehen. Die Vermisste ist geistig und körperlich behindert und orientierungslos.

Bisherige Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der vermissten Schülerin.

Sie wird wie folgt beschrieben:

- 176 cm - schlanke Gestalt - kurze schwarze Haare - trägt eine Brille mit rotem Gestell - bekleidet mit einem bordeauxroten Anorak sowie einer Jeanshose mit Blumenmuster - am rechten Bein trägt sie knieabwärts eine Beinschiene

Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten bitte an die Verbindungsstelle im Landeskriminalamt unter der Rufnummer 040/4286-56789.

