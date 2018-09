Polizei Hamburg / 180927-2. Mutmaßlicher Kfz-Brandstifter in ...

180927-2. Mutmaßlicher Kfz-Brandstifter in Hamburg-Schnelsen festgenommen

Hamburg - Tatzeit: 27.09.2018, 01:29 Uhr Tatort: Hamburg-Schnelsen, Holsteiner Chaussee

Polizeibeamte haben in den frühen Morgenstunden einen 36-jährigen Franzosen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, zuvor sieben Pkw in Hamburg-Schnelsen in Brand gesetzt zu haben. Das für die Bearbeitung von Branddelikten zuständige Landeskriminalamt 45 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurden Anwohner durch ein lautes Knallen aus ihrem Schlaf gerissen. Anschließend bemerkten die Zeugen, dass ein Carport, welches sich hinter einer Wohnanlage befindet, in voller Ausdehnung brannte. Die insgesamt sieben geparkten Pkw (BMW 3er, Kia ceed, VW Golf, Mazda 3, Daimler Chrysler, BMW 1er, VW Golf) brannten vollständig aus.

Während der Löscharbeiten fiel den eingesetzten Beamten ein 36-jähriger Mann auf, der sich verdächtig verhielt und auffälliges Interesse an den polizeilichen sowie den Feuerwehrmaßnahmen zeigte.

Der Tatverdächtige wurde zunächst vorläufig festgenommen und zum Polizeikommissariat 24 gebracht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige entlassen, da kein dringender Tatverdacht gegen ihn begründet werden konnte.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts 45 dauern an.

Schö.

