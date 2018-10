Polizei Hamburg / 181001-1. Zwei Zuführungen nach ...

181001-1. Zwei Zuführungen nach Sachbeschädigung durch Grafitti in Hamburg St. Georg

Hamburg - Tatzeit: 01.10.2018, 00:10 Uhr Tatort: Hamburg-St. Georg, U-Bahn Abstellanlage Berliner Tor

Beamte des Polizeikommissariats 11 nahmen vergangene Nacht einen 24-jährigen Norweger und einen 25-jährigen Schweden wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an Hochbahnwaggons vorläufig fest. Das für die Region zuständige Landeskriminalamt (LKA 111) übernahm die Ermittlungen.

Mitarbeiter der Hamburger Hochbahn hörten im Rahmen ihres Kontrollganges ein verdächtiges "Klackern" aus dem Bereich der abgestellten Waggons und trafen kurze Zeit später auf zwei Tatverdächtige, die offenbar zuvor zwei Waggons in einer Gesamtfläche von 110 Quadratmeter besprüht hatten.

Die beiden Männer, welche frische Farbanhaftungen an den Händen hatten, wurden bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten und an diese übergeben. Zudem wurden diverse Spraydosen am Tatort sichergestellt.

Die Tatverdächtigen nach erkennungsdienstlicher Behandlung einem Haftrichter zugeführt.

Der Gesamtschaden beträgt ca. 15.000 Euro.

