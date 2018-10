Polizei Hamburg / 181001-3. Überführung der Arbeit der Soko ...

181001-3. Überführung der Arbeit der Soko "Schwarzer Block" in die Alltagsorganisation

Hamburg - Zeit: 01.10.2018

Die Sonderkommission "Schwarzer Block" hat seit ihrer Einrichtung im Juli 2017 über 3.400 Ermittlungsverfahren gegen mehr als 850 namentlich bekannte Beschuldigte geführt.

Dabei haben die zeitweilig bis zu 180 Mitarbeiter der Soko mehrere Hundert Hinweise, Spuren sowie knapp 100 Terabyte Fotos und Videos gesichtet und ausgewertet.

Die Soko hat zahlreiche Durchsuchungsbeschlüsse im In- und Ausland vollstreckt.

Insgesamt wurden in drei Öffentlichkeitsfahndungen - zum Teil auch im europäischen Ausland - Fotos von 281 Personen veröffentlicht, von denen bislang 73 Personen identifiziert werden konnten. Das bedeutet, dass mehr als ein Viertel der in diesen Öffentlichkeitsfahndungen gezeigten Straftäter namhaft gemacht werden konnte.

Mit dem heutigen Tag wird die Arbeit der Soko "Schwarzer Block" in die Alltagsorganisation des Landeskriminalamtes überführt. Die Ermittlungen werden nunmehr in einer in der Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes (LKA 7) angegliederten Ermittlungsgruppe "Schwarzer Block" mit einer reduzierten Personalstärke fortgeführt. Dies geschieht weiterhin mit der Zielrichtung, Tatverdächtige der schweren Auseinandersetzungen während der Gipfeltage zu identifizieren.

Dazu Polizeipräsident Ralf Martin Meyer: "Die Arbeit der Soko "Schwarzer Block" ist eine Erfolgsgeschichte. Akribische und innovative Ermittlungsarbeit, Beharrlichkeit und der unermüdliche Einsatz der Kolleginnen und Kollegen haben dazu geführt, dass eine große Zahl der während des G20-Einsatzes begangenen Straftaten aufgearbeitet und Straftäter beweissicher der Justiz überstellt werden konnten bzw. können. Die Ermittlungsgruppe wird diese erfolgreiche Arbeit mit ebenso großem Engagement fortsetzen."

