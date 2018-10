Polizei Hamburg / 181005-2. Gemeinsame Pressemitteilung der ...

181005-2. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hamburg

Hamburg - Zeit: 05.10.2018

Im Zusammenhang mit den gewalttätigen Ausschreitungen während des G20-Gipfels erfolgt die Auslieferung eines in Frankreich verhafteten 23-jährigen Tatverdächtigen an die deutsche Justiz.

Der Franzose steht im Verdacht, an den gewalttätigen Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem Elbchaussee-Komplex am Morgen des 07.07.2017 beteiligt gewesen zu sein. Gegen ihn wurde ein europäischer Haftbefehl erwirkt, der am 17.08.2018 in Frankreich vollstreckt werden konnte. Seitdem befindet sich der Mann in Auslieferungshaft.

Die Überführung des Mannes erfolgt durch Beamte der Ermittlungsgruppe "Schwarzer Block".

