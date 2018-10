Polizei Hamburg / 181016-4. Mehrere Festnahmen bei Einsatz der ...

181016-4. Mehrere Festnahmen bei Einsatz der Task Force zur Drogenbekämpfung

Hamburg - Zeit: 15.10.2018, 05:30 Uhr - 16.10.2018, 03:30 Uhr Ort: Hamburg-St.Georg, Hamburg-St.Pauli

Polizeibeamte haben bei einem erneuten Einsatz der Task Force zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität 247 Personen überprüft und gegen 85 Personen Aufenthaltsverbote erteilt. Die Fahnder nahmen mehrere Personen nach Drogenverstößen vorläufig fest. In einem Hinterhof in der Bernhard-Nocht-Straße stellten die Fahnder verkaufsfertig vorportioniertes Rauschgift in nicht geringer Menge sicher. Das für die Bekämpfung des Frontdeals zuständige Landeskriminalamt 68 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Drogenfahnder überprüften auf dem Hansaplatz in Hamburg-St.Georg einen 19-jährigen guineischen Staatsangehörigen und stellten bei dem kriminalpolizeilich einschlägig bekannten Mann 10 Gramm Kokain und eine geringe Menge Marihuana sicher. Der 19-Jährige wurde einem Haftrichter zugeführt.

In Hamburg-St.Pauli beobachteten Zivilfahnder gegen 15:30 Uhr einen 25-jährigen Mann aus Guinea beim Verkauf von Marihuana. Der Mann flüchtete in der Folge auf einen Hinterhof in der Bernhard-Nocht-Straße. Alarmierte Zusatzkräfte konnten den 25-Jährigen noch auf dem Hinterhof vorläufig festnehmen. Die Fahnder stellten bei ihm drei Gripbeutel Marihuana sowie 85 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher. Darüber hinaus konnten sie ihm weitere acht Gripbeutel zuordnen, die er bei seiner Festnahme weggeworfen hatte.

Der Mann wurde ebenfalls einem Haftrichter zugeführt.

Während der polizeilichen Maßnahmen befanden sich 20 weitere Personen auf dem Hinterhof, die ebenfalls der Drogenszene am Hafenrand zugeordnet werden konnten. Im Rahmen der Maßnahmen auf dem Hinterhof entdeckten die Fahnder weitere Drogendepots und stellten mit Unterstützung der Diensthündin "Gina" insgesamt 235 Gripbeutel Marihuana, 27 Kugeln Kokain sowie 39 Kokaintränen sicher. Die Maßnahmen wurden durch Unmutsäußerungen von Anwohnern des Hinterhofes begleitet.

Polizeipressesprecher Timo Zill zum Einsatz der Task Force: "Die Maßnahmen der Task Force greifen. Wir werden auch zukünftig bei entsprechenden Feststellungen weiter konsequent einschreiten und auch dort unmittelbar nachsetzen, wo Dealer sich Rückzugsräume suchen. Die Sicherstellungen von Marihuana und Kokain haben gezeigt, dass diese Maßnahmen erforderlich sind."

Wun.

