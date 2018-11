Polizei Hamburg / 181119-2. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall! ...

181119-2. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall! 2-jähriges Mädchen lebensgefährlich verletzt

Hamburg - Unfallzeit: 16.11.2018, 20:55 Uhr Unfallort: Hamburg-Harburg, Buxtehuder Straße

Bei einem Verkehrsunfall ist bereits am vergangenen Freitag ein 2-jähriges Mädchen lebensgefährlich verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 30-jähriger Pole mit seiner Familie in seinem Audi A4 den linken Fahrstreifen der Buxtehuder Straße in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 19 wollte der 30-Jährige nach links in eine Grundstückszufahrt einbiegen.

In dem Moment, in dem der Fahrer mit seinem Audi nach links abbog, näherte sich mit überhöhter Geschwindigkeit ein Pkw VW. Der 19-jährige Fahrzeugführer des VW leitete eine Notbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht verhindern.

Durch den Aufprall geriet der VW Caddy nach rechts und stieß dort mit einem geparkten Pkw (VW Golf) zusammen.

Im Audi befanden sich vier Insassen, wobei die Eltern (30,30), der Sohn (5) und die 2-jährige Tochter lebensgefährlich verletzt wurden.

Das Mädchen wurde nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Es besteht Lebensgefahr.

Der VW Caddy-Fahrer und sein 13-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und mussten ebenfalls behandelt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Zur Rekonstruktion des Unfallherganges wurde ein Verkehrsunfallsachverständiger angefordert.

Die Buxtehuder Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme bis 00:34 Uhr voll gesperrt.

Die Unfallermittler fragen:

-Wer hat den Unfall beobachtet?

-Wer kann Angaben zur Fahrweise des 19-Jährigen machen, bevor es zum Verkehrsunfall kam?

Hinweise nehmen der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4) unter der Rufnummer 040/4286-54941 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Schö.

