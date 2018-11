Polizei Hamburg / 181125-4. Drei Festnahmen nach versuchtem ...

181125-4. Drei Festnahmen nach versuchtem Einbruch in Hamburg-Jenfeld

Hamburg - Tatzeit: 24.11.2018, 04:57 Uhr Tatort: Hamburg-Jenfeld, Charlottenburger Straße

Fahnder des Polizeikommissariats 38 nahmen gestern in den frühen Morgenstunden drei Männer wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs in eine Kneipe vorläufig fest. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die Ermittlungen.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete drei verdächtige Personen, die sich vor einer Kneipe in der Charlottenburger Straße aufhielten. Die drei Männer öffneten mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam die Rollladensicherung der Kneipe und versuchten im Anschluss, arbeitsteilig die Verglasung der Eingangstür zu zerstören. Die in der Zwischenzeit verständigten Zivilfahnder des Polizeikommissariats 38 erschienen am Einsatzort und näherten sich gemeinsam mit weiteren Beamten den mutmaßlichen Einbrechern. Nachdem die drei Tatverdächtigen die Beamten bemerkten, flüchteten sie in Richtung Kreuzburger Straße. Nach kurzer Verfolgung konnten die Tatverdächtigen gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme leisteten die drei Männer, ein Rumäne (25) und zwei Deutsche (30,30), Widerstand gegen die Beamten. Sie wurden im Anschluss zum Polizeikommissariat 38 gebracht.

Auf dem Fluchtweg wurde zurückgelassenes Einbruchswerkzeug sowie Plastiksäcke zum Transport aufgefunden und sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen dem Haftrichter zugeführt.

Schö.

OTS: Polizei Hamburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6337 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6337.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg Pressestelle Rene Schönhardt Telefon: 040/4286-56211 E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de www.polizei.hamburg.de