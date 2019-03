Polizei Hamburg / 190317-2. Verkehrsunfall mit erheblichem ...

190317-2. Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden auf der BAB 7, Fahrtrichtung Norden, kurz vor dem Elbtunnel

Hamburg - Unfallzeit: 16.03.2019, 00:40 Uhr Unfallort: BAB 7, Fahrtrichtung Norden, kurz vor dem Elbtunnel

Bei einem Verkehrsunfall ist in Nacht von Freitag auf Samstag erheblicher Sachschaden entstanden, nachdem ein PKW mit einer technischen Schranke am Elbtunnel kollidierte und die BAB 7 etwa eine Stunde in Richtung Norden voll gesperrt werden musste.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Fahrer eines Audi die BAB 7 in Richtung Norden auf dem linken Fahrstreifen und befand sich dabei kurz vor dem Elbtunnel. Zu diesem Zeitpunkt war die 2. Elbtunnelröhre gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer wurden durch Dauerlichtzeichen zum Wechsel des Fahrstreifens aufgefordert.

Aus noch ungeklärter Ursache folgte der 39-jährige Fahrer nicht den Zeichen und kollidierte mit der auf seinem Fahrstreifen befindlichen Schranke. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden.

Die BAB 7 musste im Bereich der Unfallstelle in Richtung Norden von 00:40 Uhr bis 01:35 Uhr voll gesperrt werden.

