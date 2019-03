Polizei Hamburg / 190319-4. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit ...

190319-4. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht in Hamburg-Langenhorn

Hamburg - Unfallzeit: 18.03.2019, 15:00 Uhr Unfallort: Hamburg-Langenhorn, Tangstedter Landstraße

Bei einem Verkehrsunfall ist gestern Nachmittag ein 12-jähriger Radfahrer auf seinem Heimweg von der Schule leicht verletzt worden. Der verursachende Pkw-Fahrer flüchtete vom Unfallort. Der Verkehrsunfalldienst Ost (VD 32) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 12-Jährige mit seinem Fahrrad die Straße Hohe Liedt in Richtung Fibigerstraße. Als er auf seinem Weg die Tangstedter Landstraße bei Grün überquerte, wurde er von einem auf der Tangstedter Landstraße in Richtung stadtauswärts fahrenden Pkw erfasst. Der Pkw hatte die Kreuzung bei Rot überquert und kollidierte dabei mit dem jungen Radfahrer, der daraufhin auf die Fahrbahn stürzte.

Der Verursacher, der vermutlich einen dunklen Pkw fuhr, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Der 12-Jährige, der sich bei dem Sturz am linken Knie und am linken Ellenbogen verletzte, wurde später in Begleitung des Vaters ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Im Anschluss zeigte der Vater den Sachverhalt am Polizeikommissariat 34 an.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-53931 beim Verkehrsunfalldienst Ost oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Ri.

OTS: Polizei Hamburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6337 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6337.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg Daniel Ritterskamp Telefon: 040 4286-56208 E-Mail: daniel.ritterskamp@polizei.hamburg.de www.polizei.hamburg