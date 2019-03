Polizei Hamburg / 190327-1. Schwer verletzter Fußgänger nach ...

190327-1. Schwer verletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall

Hamburg - Unfallzeit: 26.03.2019, 19:00 Uhr Unfallort: Hamburg-Nienstedten, Elbchaussee

Bei einem Verkehrsunfall ist gestern Abend ein 81-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Innenstadt/West (VD 2) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 44-Jähriger mit seinem BMW 3er die Elbchaussee in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Sieberlingstraße wollte ein 81-jähriger Fußgänger bei Rot anzeigender Fußgängerampel die Elbchaussee überqueren. Kurz danach wurde er auf dem Fahrstreifen von dem heranfahrenden Pkw erfasst. Durch die Kollision stürzte der 81-Jährige zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Er erlitt Kopfverletzungen und eine Beinfraktur. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der 44-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Beamtem Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Der Führerschein wurde im Anschluss sichergestellt.

Zur Rekonstruktion des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger zum Unfallort hinzugezogen.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an.

