Polizei Hamburg / 190328-2. Raubdezernat Wandsbek klärt zwei ...

190328-2. Raubdezernat Wandsbek klärt zwei Überfälle auf Taxi-Fahrer auf

Hamburg - Tatzeiten: a) 22.03.2019, 06:25 Uhr, b) 25.03.2019, 04:55 Uhr Tatorte: a)Hamburg-Wandsbek, Tilsiter Straße/Angerburger Straße

Beamte des Raubdezernats für die Region Wandsbek (LKA 154) klärten zwei Raubüberfälle auf Taxifahrer in Wandsbek auf. Die Beamten nahmen einen 22-jährigen Syrer und 29-jährigen Marokkaner vorläufig fest und führten sie der Haftabteilung des Untersuchungsgefängnisses zu.

a) Am 22.03.2019 nahm ein Taxifahrer (50) am Taxenstand Berliner Tor zwei Fahrgäste auf. Die Männer gaben als Fahrziel die Straße Voßkulen an. Als sich das Taxi in der Tilsiter Straße befand, forderte einer der beiden Fahrgäste den Taxifahrer auf, anzuhalten. Kurz danach wurde der 50-Jährige unter Vorhalt eines Messers aufgefordert, seine Geldbörse auszuhändigen. Hierbei wurde der Fahrer durch das Messer leicht an der Hand verletzt. Nachdem den Tätern die Geldbörse ausgehändigt wurde, flüchteten sie in Richtung Stephanstraße. Der Taxifahrer alarmierte anschließend die Polizei. Die Täter konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit sieben Funkstreifenwagen nicht mehr angetroffen werden (siehe auch Pressemitteilung 190322-6.).

b) Am 25.03.2019 nahm ein 67-jähriger Taxifahrer zwei Männer in St. Georg auf und fuhr mit ihnen in Richtung Wandsbek. An der Einmündung Tilsiter Straße/Angerburger Straße zog einer der Fahrgäste ein Messer hervor und bedrohte damit den Taxifahrer. Der zweite Mann umklammerte währenddessen den Fahrer mit beiden Armen. Die Täter erbeuteten die Geldbörse des 67-Jährigen und flüchteten im Anschluss in Richtung Lesserstraße. Eine eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tätern blieb erfolglos.

Durch umfangreiche Ermittlungen und Auswertung der Spurenlagen an den Tatorten gelang es den Ermittlern zwei Männer als Tatverdächtige zu ermitteln.

Einer von ihnen, ein 22-jähriger Syrer, konnte bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag in Hamburg-Barmbek-Süd vorläufig festgenommen werden. Er wurde dem Haftrichter zugeführt, der einen Haftbefehl erließ. Auch für den zweiten Täter hatte die Staatsanwaltschaft auf Grund der Ermittlungsergebnisse einen Haftbefehl erwirkt.

Der Mann wurde heute Morgen in Hamburg St-Georg verhaftet. Bei der Verhaftung führte der 29-jährige Marokkaner die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, mit sich.

Schö. / Ri.

