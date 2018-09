Polizei Homberg / Borken: Unbekannte Täter stehlen altes Handy ...

Borken: Unbekannte Täter stehlen altes Handy aus Büroraum

Homberg - Borken Einbruch in Büroraum Tatzeit: 08.09.2018, 12:00 Uhr bis 13.09.2018, 12:35 Uhr Ein älteres Samsung-Smartphone im Wert von 50,- Euro erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Büroraum im Bommerweg. Die Täter brachen die Eingangstür zu dem Büro auf, durchsuchten die Büroschränke und entwendeten ein Samsung Galaxy S 3-Handy von einem Aktenschrank. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

