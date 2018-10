Polizei Homberg / Felsberg - BMW im Wert von 35.000,- Euro gestohlen

Felsberg - BMW im Wert von 35.000,- Euro gestohlen

Homberg - Felsberg BMW im Wert von 35.000,- Euro gestohlen Tatzeit: 09.10.2018, 22:00 Uhr bis 10.10.2018, 06:20 Uhr

In der letzten Nacht haben unbekannte Täter in der Straße "Im Kirchgarten" einen hochpreisigen Pkw gestohlen.

Die unbekannten Täter entwendeten den 4 Jahre alten schwarzen Pkw, BMW, 435i, der unter einem Carport abgestellt war, auf unbekannte Art und Weise.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890 oder an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

