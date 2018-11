Polizei Homberg / Felsberg-Neuenbrunslar - Unbekannte Täter ...

Felsberg-Neuenbrunslar - Unbekannte Täter besprühen Grundschule und Bushaltestelle

Homberg - Felsberg-Neuenbrunslar Unbekannte Täter besprühen Grundschule und Bushaltestelle Tatzeit: 20.11.2018, 16:30 Uhr bis 21.11.2018, 07:30 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter auf einer Wand der Grundschule in der Straße "Stadtacker" Graffiti aufgebracht.

Die Täter sprühten an der rückwärtigen Gebäudeseite der Grundschule auf eine Wandfassade mit blauer Lacksprühfarbe verschiedene Symbole (Fisch / Fuchs- oder Hundekopf / stilisiertes Gesicht) in einer Größe von ca. 40 x 40 cm. Es ist ein Schaden in Höhe von ca. 150,- Euro entstanden.

An der Bushaltestelle in der Deuter Straße sprühten unbekannte Täter mit hellblauer Sprühfarbe ein 40 x 40 cm großes Hakenkreuz an die Innenwand des Bushaltestellenhäuschens. Hier ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 50,- Euro entstanden.

Die Polizei in Melsungen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti und wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher -

OTS: Polizei Homberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44149 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44149.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Schwalm-Eder August-Vilmar-Str. 20 34576 Homberg Pressestelle

Telefon: 05681/774 130 E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de Polizeipräsidium Nordhessen