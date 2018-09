Polizei Homberg / Felsberg: Unbekannte Täter brechen in ...

Felsberg: Unbekannte Täter brechen in Bäckereiverkaufswagen ein

Homberg - Felsberg Versuchter Einbruch in Verkaufswagen Tatzeit: 13.09.2018, 19:00 Uhr bis 14.09.2018, 05:20 Uhr Vermutlich in der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in einen Bäckereiverkaufswagen ein und brachen dort die leere Kasse auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Die Täter begaben sich zu dem Bäckereiverkaufswagen in der Straße "Zum Haintor" und brachen das Sicherungsschloss auf. Anschließend betraten sie den Verkaufswagen und brachen die Kasse auf. Da die Kasse kein Bargeld enthielt, flüchteten die Täter ohne Beute vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

OTS: Polizei Homberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44149 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44149.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Schwalm-Eder August-Vilmar-Str. 20 34576 Homberg Pressestelle

Telefon: 05681/774 130 E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de Polizeipräsidium Nordhessen