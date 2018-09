Polizei Homberg / Fritzlar: 16-Jähriger mit mehreren Tüten ...

Fritzlar: 16-Jähriger mit mehreren Tüten Cannabis erwischt

Homberg - Fritzlar 16-Jähriger mit Drogen erwischt Tatzeit: 12.09.2018, 08:02 Uhr Bei einem 16-Jähiger aus dem Schwalm-Eder-Kreis wurden gestern bei einer Personenkontrolle über 30 Gramm Cannabis aufgefunden. Gestern Morgen teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass eine Gruppe von Jugendlichen hinter der Stadthalle offensichtlich mit Drogen hantieren würde. Als die alarmierte Polizeistreife am Oberen Schulweg eintrifft, flüchtet ein männlicher Jugendlicher sofort zu Fuß durch ein Gebüsch in Richtung des Edeka-Parkplatzes, wo er nach kurzer Flucht durch die verfolgenden Polizeibeamten gestellt wurde. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Sachen wurden mehrere Tüten mit Cannabis, insgesamt 32 Gramm brutto, aufgefunden. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er, in Abstimmung mit seinen Erziehungsberechtigten, wieder auf freien Fuß gesetzt. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

