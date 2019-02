Polizei Homberg / Fritzlar - Brand der Zimmerei wurde durch ...

Fritzlar - Brand der Zimmerei wurde durch technischen Defekt ausgelöst

Am späten Freitagabend des 15.02.2019 geriet im Industriegebiet Nord in Fritzlar eine Zimmerei in Brand. Durch die sofort alarmierten Feuerwehren des Landkreises Schwalm-Eder konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Das Feuer war gegen 22:20 Uhr komplett gelöscht. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg hatte die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und konnte heute die Nachforschungen abschließen. Der Brandermittler konnte zweifelsfrei die Brandursache aufklären. Brandursächlich war ein technischer Defekt (Kurzschluss) in einem Stromanschlusskasten. Der entstandene Sachschaden an Gebäude und Inventar wird auf ca. 800.000,- Euro geschätzt.

