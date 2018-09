Polizei Homberg / Fritzlar: Diebe stehlen Kompletträder für ...

Fritzlar: Diebe stehlen Kompletträder für 10.000,- Euro von Autohaus

Homberg - Fritzlar Einbruch in Autohaus - Kompletträder gestohlen Tatzeit: 13.09.2018, 17:00 Uhr bis 14.09.2018, 08:00 Uhr 44 Kompletträder im Wert von 10.000,- Euro stahlen unbekannte Täter von Ausstellungsfahrzeugen eines Autohauses in der Gießener Straße. Die Täter öffneten ein mit Vorhängeschloss gesichertes Tor zum Bauhof und fuhren anschließend mit einem Fahrzeug auf das Gelände des Bauhofs. Von hier aus begaben sich die Täter über einen Zaun auf das Gelände des Autohauses, wo sie an 11 Fahrzeugen die kompletten Räder (Reifen mit Alufelgen) abmontierten und zu ihrem Fahrzeug brachten. Für die Demontage der Räder wurden die Pkws auf Steine gestellt, welche die Täter vom Bauhof geholt hatten. Der angerichtete Sachschaden beträgt ebenfalls 10.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

