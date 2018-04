Polizei Homberg / Fritzlar: Ford-SUV bei Autohaus gestohlen

Fritzlar: Ford-SUV bei Autohaus gestohlen

Homberg - Fritzlar Diebstahl eines Pkw Tatzeit: 28.04.2018, 20:00 Uhr bis 29.04.2018, 13:15 Uhr Einen schwarzen Ford-PKW im Zeitwert von 45.000,- Euro stahlen unbekannte Täter, vermutlich in der Nacht von Samstag zu Sonntag, vom Außengelände eines Autohauses in der Gießener Straße. Wie die Täter das Fahrzeug entwendet und abtransportiert haben, steht zurzeit nicht fest. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Ford Edge (SUV) mit dem amtlichen Kennzeichen FZ-FW 1000. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 oder die Krminalpolizei in Homberg, unter Tel.: 05681/774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

