Polizei Homberg / Gem. Knüllwald - Gestohlener Pkw ausgebrannt

Gem. Knüllwald - Gestohlener Pkw ausgebrannt

Homberg - Gem. Knüllwald Gestohlener Pkw ausgebrannt Zeit: 03.10.2018, 01:00 Uhr

Am Mittwochmorgen wurde der Polizei und der Feuerwehr ein brennender Pkw gemeldet, der auf einem Feldweg in der Feldgemarkung zwischen Remsfeld und Welferode abgestellt wurde.

Als die Funkstreife am Einsatzort eintraf, war der Pkw schon komplett ausgebrannt und die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nachdem der Pkw abgelöscht war, stellten die Beamten der Homberg Polizei anhand der Fahrgestellnummer fest, dass der silberne Pkw VW Passat Diesel, amtl. Kennzeichen: HR-J 244, in der Nacht vom 21. auf 22.07.2018 in Frielendorf-Allendorf im Holzweg gestohlen wurde. Der Pkw hatte einen Wert von ca. 1.000,- Euro. Bei dem Diebstahl des Pkw befand sich eine ca. 500,- Euro teure Angelausrüstung im Auto. Der Pkw wurde, nachdem er abgekühlt war abgeschleppt und sichergestellt. Vermutlich wurde der Pkw von dem Dieb zur Spurenvernichtung in Brand gesetzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

