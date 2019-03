Polizei Homberg / Guxhagen: Suche nach vermisster 5-jähriger ...

Guxhagen: Suche nach vermisster 5-jähriger Kaweyar - erneute Absuche der Fulda am 21.03.2019

Homberg - Guxhagen Vermisste 5-jährige Kaweyar - Polizei führt erneute Suche auf der Fulda durch Zeit: Donnerstag, 21.03.2019, ab 10:00 Uhr Am morgigen Tag wird es auf Veranlassung der ermittelnden Kriminalpolizei eine erneute Suchaktion nach der vermissten 5-Jährigen geben. Im Bereich der vermuteten Unglücksstelle an der Fulda in Guxhagen wird eine erneute Suche auf dem Wasser durchgeführt. Die Suche auf dem Wasser wird mit Spezialhunden auf einem Boot der Wasserschutzpolizei erfolgen. Unterstützt wird die Suche von Tauchern der Bereitschaftspolizei. In der Zeit von 10:00 - 12:00 Uhr ist der Pressesprecher der Polizeidirektion Schwalm-Eder, PHK Brettschneider als Ansprechpartner für Medienvertreter vor Ort. E kann telefonisch unter 0173/ 3057844 erreicht werden. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

