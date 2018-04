Polizei Homberg / Homberg: Bargeld und Haarschneidemaschinen aus ...

Homberg: Bargeld und Haarschneidemaschinen aus Friseurgeschäft gestohlen

Homberg - Homberg Einbruch in Friseurgeschäft Tatzeit: 19.04.2018, 19:00 Uhr bis 20.04.2018, 08:40 Uhr In das Friseurgeschäft im Efze-Center in der August-Vilmar-Straße brachen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht ein und stahlen Haarschneidemaschinen und Bargeld. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise auf das Dach des Centers und brachen dort eine Lichtkuppel auf. Durch die aufgebrochene Kuppel gelangten die Täter in das Center. Im Center begaben sich die Täter zu dem Friseurgeschäft und brachen dort eine Scheibe heraus. Anschließend stiegen die Täter in das Geschäft ein und brachen dort mehrere Schränke der Mitarbeiter auf. Die Täter entwendeten vorgefundenes Bargeld sowie drei Haarschneidemaschinen. Die Täter flüchteten vermutlich über den Einstiegsweg aus dem Gebäude. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

