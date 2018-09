Polizei Homberg / Homberg: Betrunkener 24-Jähriger kollidiert ...

Homberg: Betrunkener 24-Jähriger kollidiert mit Streifenwagen

Homberg - Homberg Betrunkener fährt gegen Streifenwagen Unfallzeit: 23.09.2018, 00:35 Uhr Ein unter Alkoholeinfluss stehender 24-jähriger Homberger stieß auf der Hersfelder Straße mit seinem Pkw gegen einen entgegenkommenden Streifenwagen der Homberger Polizei. Der 24-Jährige erlitt dabei Verletzungen im Gesicht, er wurde durch einen Rettungswagen in eine Kasseler Klinik gebracht. Der 24-Jährige fuhr mit seinem Honda-Pkw die Hersfelder Straße in Richtung Innenstadt. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Streifenwagen der Polizei, welcher von einem 43-Jährigen Polizisten gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß zog sich der 24-Jährige Gesichtsverletzungen zu, da er mit seinem Kopf gegen die Frontscheibe stieß. Er wurde durch einen Rettungswagen in das Kasseler Rot-Kreuz-Krankenhaus verbracht. Da die Atemluft des 24-Jährigen nach Alkohol roch, wurden ein Atemalkoholtest und eine Blutentnahme durchgeführt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.500,- Euro.

