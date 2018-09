Polizei Homberg / Homberg - Einbruch in Döner-Imbiss

Homberg - Einbruch in Döner-Imbiss

Homberg - Homberg Einbruch in Döner-Imbiss Tatzeit: 17.09.2018, 23:30 Uhr bis 18.09.2018, 03:00 Uhr

In der letzten Nacht sind unbekannte Täter in einen Döner-Imbiss in der Westheimer Straße eingebrochen und haben Münzgeld aus einem Geldspielautomaten gestohlen. Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag hatten unbekannte Täter versucht, über die Terrassentür in die Gaststätte einzusteigen. Wir berichteten gestern darüber.

Die Täter hebelten die Seiteneingangstür auf und gelangten so in die Gaststättenräume. Anschließend brachen die Täter einen Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin enthaltene Münzgeld. Die Höhe des entwendeten Münzgeldes war zur Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. An der Seiteneingangstür ist ein Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro entstanden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

