Polizei Homberg / Homberg - Einbruch in Groß- und Kleinsporthalle

Homberg - Einbruch in Groß- und Kleinsporthalle

Homberg - Homberg Einbruch in Groß- und Kleinsporthalle Tatzeit: 26.03.2018 - 04.04.2018

Unbekannte Täter sind im Laufe der Osterferien in die Großsporthalle im Pommernweg und in die Kleinsporthalle im Schlesierweg eingebrochen und haben insgesamt 3 Feuerlöscher im Wert von ca. 150,- Euro gestohlen und einen Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3.500,- Euro verursacht.

An der Großsporthalle hebelten die Täter auf der Rückseite des Hallengebäudes eine Eingangstür auf. Anschließend entwendeten sie einen im Flur befindlichen Feuerlöscher. In der Kleinsporthalle im Schlesierweg wurden mehrere Türen eingetreten und zwei Feuerlöscher gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

OTS: Polizei Homberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44149 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44149.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Schwalm-Eder August-Vilmar-Str. 20 34576 Homberg Pressestelle

Telefon: 05681/774 130 E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de Polizeipräsidium Nordhessen