Polizei Homberg / Homberg: Einbruch in Linienbusse - Papier aus ...

Homberg: Einbruch in Linienbusse - Papier aus Druckern gestohlen

Homberg - Homberg Einbruch in Busse Tatzeit: 02.03.2018, 14:00 Uhr bis 05.03.2018, 06:00 Uhr Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in zwei geparkte Busse in der Waßmuthhäuser Straße ein und entwendeten dort das Papier aus den Fahrkartendruckern. Die Täter begaben sich zu den abgestellten Bussen und öffneten diese durch eine sog. "Notöffnung". Nachdem die Täter in den Bus gelangt waren, begaben sie sich zum Fahrerbereich und entwendeten dort offensichtlich gezielt das Thermopapier aus den Fahrkartendruckern. Der Wert der Beute steht nicht genau fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt 250,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

