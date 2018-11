Polizei Homberg / Homberg-Mühlhausen - Brand einer Scheune ...

Homberg-Mühlhausen - Brand einer Scheune (Folgemeldung zur Meldung vom 27.11.2018, 06:00 Uhr - Polizeipräsidiums Nordhessen)

Homberg - Homberg-Mühlhausen Brand einer Scheune Zeit: 27.11.2018, 04:39 Uhr

Heute Morgen, gegen 04:39 Uhr bekam die Polizei in Homberg die Mitteilung, dass in Homberg-Mühlhausen ein Scheunengebäude brennen soll.

Als die Homberger Streife am Brandort in der Straße "Am Rasen" eintraf, stand ein Fachwerk-Werkstattgebäude des dortigen Biohofes in Vollbrand. Ein Nachbargebäude wurde ebenfalls durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandermittler der Kriminalpolizei in Homberg haben den Brandort besichtigt und untersucht. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung haben sich nicht ergeben. Brandursächlich war ein technischer Defekt bei einem elektrischen Ladevorgang in der Werkstatt. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der Brandschaden wird auf ca. 140.000,- Euro geschätzt.

