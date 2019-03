Polizei Homberg / Homberg: Süßigkeiten und Münzgeld aus ...

Homberg: Süßigkeiten und Münzgeld aus Kantinenräumen gestohlen

Homberg - Homberg Einbruch in Kantinenräume Tatzeit: 27.03.2019, 14:30 Uhr bis 28.03.2019, 05:45 Uhr Süßigkeiten und Münzgeld erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in die Kantinenräume des Landratsamts in der Parkstraße. Die Täter brachen eine Lagerraumtür auf und gelangten hierdurch in das Gebäude. Anschließend traten die Täter eine weitere Tür auf wodurch sie in den Küchenbereich gelangten. Hier entwendeten sie ein Sparschwein mit Münzgeld, eine Packung Hanuta und Kilogramm Milka Naps. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beträgt 700,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

