Polizei Homberg / Homberg-Welferode: BMW aufgebrochen - Radio ...

Homberg-Welferode: BMW aufgebrochen - Radio mit Navigationssytem entwendet

Homberg - Homberg-Welferode Aufbruch eines Pkw Tatzeit: 13.05.2018, 22:00 Uhr bis 14.05.2018, 09:00 Uhr Einen grauen 3er BMW brachen unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag zu Montag im Forstweg auf und entwendeten das Autoradio. Die Täter schlugen die hintere linke Seitenscheibe des am Fahrbahnrand geparkten PKW ein und öffneten diesen anschließend. Die Täter rissen zunächst die Frontblende im Armaturenbrett ab und zogen die Verkleidung mit Bedienelementen für den CD-Player/Klimaanlagenregelung heraus. Das dahinter liegende CD-Laufwerk wurde anschießend entfernt. Weiterhin zogen sie das Display für die Navigation und Fahrzeugbedienung ab, welches auf dem Armaturenbrett mittig aufgesteckt war. Die Täter flüchteten mit den ausgebauten Teilen in unbekannte Richtung. Der Wert der entwendeten Teile beträgt 1.000,- Euro, Der Schaden an dem Fahrzeug 400,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

