Polizei Homberg / Melsungen - MTB-Pedelec im Wert von 1.500,- ...

Melsungen - MTB-Pedelec im Wert von 1.500,- Euro gestohlen

Homberg - Melsungen MTB-Pedelec im Wert von 1.500,- gestohlen Tatzeit: 14.03.2019, 08:00 Uhr bis 19:30 Uhr

Heute wurde bei der Polizei ein Diebstahl eines Pedelec angezeigt. Bereits letzten Donnerstag wurde das Fahrrad (Pedelec) im Wert von 1.500,- Euro in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 19:30 Uhr vor einem Bau- und Gartenmarkt in der Straße "Am Bürstoß" von unbekannten Tätern gestohlen.

Das Pedelec stand im Außenbereich des Marktes und war mit einem Stahlseil besonders gesichert. Die Täter durchtrennten das Stahlseil auf unbekannte Weise und entwendeten das Fahrrad der Marke Fischer mit Akku. Es handelte sich um ein E-MTB 29', Typ: EM 1724-S1, MTB 29', mit der Rahmennummer: CS18808186.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

OTS: Polizei Homberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44149 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44149.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Schwalm-Eder August-Vilmar-Str. 20 34576 Homberg Pressestelle

Telefon: 05681/774 130 E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de Polizeipräsidium Nordhessen